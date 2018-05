David ouve demandas de moradores no Careiro Castanho e Manaquiri

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), aproveitou a véspera de feriado, esta segunda-feira (30), para ouvir demandas nos municípios do Careiro Castanho e Manaquiri, na região metropolitana de Manaus.

Acompanhado dos deputados Abdala Fraxe, Sabá Reis, Francisco Souza, Platiny Soares, do vereador de Manaus e presidente regional do PSB, Marcelo Serafim, David conversou com famílias na Comunidade do Araçá, no distrito do Careiro.

Em entrevista ao programa Bate Papo Musical da Rádio Castanho 103,3 FM, e conversa com lideranças na sede do município, o presidente ressaltou que, por estar próximo à capital, o Careiro Castanho deveria ser uma das melhores cidades amazonenses em infraestrutura e oferta de serviços básicos à população.

À tarde, no município de Manaquiri, a comitiva de David participou de reunião na Colônia de Pescadores. Na pauta de solicitações da categoria, a mais urgente é a construção de fábrica de gelo. Os pescadores do município apontam que, atualmente, o gelo mais barato é comprado em Manacapuru.

Após ouvir às demandas apresentadas por moradores e categorias nos dois municípios, David adiantou que vai encaminhar junto aos órgãos competentes, soluções para os pedidos apresentados.

“O trabalho do parlamentar não se resume às atividades plenárias nem pode se limitar apenas à Assembleia Legislativa. O deputado estadual deve estar no interior, ouvindo as pessoas, porque quem sabe o que é melhor para o município é quem mora nele”, explicou o presidente.