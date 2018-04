David deseja êxito a Jorge Júnior na presidência da Eletros

Êxito e sucesso na nova jornada. Essas foram as palavras do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), nesta terça-feira (24), ao administrador José Jorge Nascimento Júnior, diretor do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI) da Aleam, de onde se despede para assumir a presidência da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

Jorge Júnior é o primeiro amazonense a comandar a maior entidade do setor de eletrônicos no País. O presidente da Aleam agradeceu o tempo que Jorge Junior esteve no Poder Legislativo, como diretor do CCOTI e também no governo interino, em 2017, na condição de titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti).

David ressaltou que Jorge Junior concorreu com CEOs de outras grandes multinacionais do setor eletroeletrônico e pesou, entre outras experiências, 14 anos como diretor na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

“Você [Jorge Junior] concorreu com grandes nomes. Mas foi o escolhido para ser o novo presidente de uma entidade que representa todas as empresas do polo de eletroeletrônicos do Brasil. Eu te desejo êxito e sucesso nessa sua nova jornada. És jovens e experiente. Agradeço ao tempo que você ficou à frente do Ccoti, sempre fez um trabalho brilhante, e obrigado ao tempo que esteve com a gente no governo no ano passado”, parabenizou David.

Para Jorge Júnior, é uma grande oportunidade assumir a presidência da Eletros. Ele ressaltou que toda a experiência adquirida na Zona Franca de Manaus e na Seplancti, vão ser primordiais dentro dos desafios que a nova função lhe impõem.

“Eu encaro minha ida à Eletros como uma grande oportunidade. Uma pessoa da Região Norte, um amazonense poder levar a sua mensagem, as suas preocupações, os seus anseios, para o estabelecimento de uma política industrial que vise atender plenamente todos os Estados”, disse Júnior que assume o posto já em maio, durante um processo de transição com o atual presidente Lourival Kiçula, que ocupou o cargo nos últimos 11 anos.

Jorge afirma que a sua experiência no CCOTI foi também muito relevante para esse novo passo. “A experiência no CCOTI foi tremenda, me convenço a cada dia que, eu precisava passar pela Assembleia Legislativa para poder ir para outro desafio. Aqui eu entendi que o Brasil tem que olhar para todos os brasileiros. Só tenho a agradecer a toda equipe do Poder Legislativo, ao deputado David Almeida pela oportunidade que me foi dada e espero ter contribuído de alguma forma, com o desenvolvimento de nossa região”, finalizou Jorge Júnior.