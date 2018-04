David defende a aprovação de PL que beneficia delegados do Amazonas

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou, nesta quarta-feira (18), projeto que garante o reenquadramento da classe de delegados da Polícia Civil do Amazonas. A aprovação contou com a articulação do presidente do Poder, deputado David Almeida (PSB), para seguir os trâmites, sem risco de ser retirada de pauta.

De autoria do Executivo Estadual, a proposta foi aprovada por unanimidade, pelos 22 deputados presentes durante sessão de votação. Os delegados, que lotaram o plenário Ruy Araújo, comemoraram a decisão do parlamento.

O benefício atende aos termos da Lei número 4.535/2017, que extinguiu a 5ª classe da categoria e garantiu o remanejamento dos profissionais para a 4ª classe. O projeto adequou o quadro de cargos de delegados de Polícia Civil, alterando a quantidade de classes e vagas, com remanejamento nas classes remanescentes das 705 vagas existentes.

O presidente David atribuiu a conquista à união de todos os delegados, que conseguiram construir junto ao governo, uma proposta que melhor atendesse os pleitos da categoria. “Vocês estão de parabéns pela conquista, que nada mais é resultado da união de todos. Essa Casa sempre vai estar a favor de matérias que visem melhorias para todas as categorias”, afirmou.