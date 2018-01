DAVID ALMEIDA VISITA MANICORÉ E PRESTA CONTAS DO TRABALHO EXECUTADO NO MUNICÍPIO DURANTE SUA GESTÃO COMO GOVERNADOR

*DAVID

David Almeida visitou Manicoré e disse que a recuperação é asfaltamento do ramal de Democracia é uma prioridade que deve ser executada pelo governo do Amazonas.

Em uma entrevista concedida à Rádio Rio Madeira, o Presidente do legislativo estadual citou que quando esteve a frente do governo do Amazonas, liberou R$ 96,7 mil para melhorias no *CENTRO JUVENIL SALESIANO*, através do Fundo de Promoção Social (FPS), para a capacitação de Jovens entre 12 e 18 anos;

Inaugurou o *CETI – ARINDAL VINICIUS DA FONSECA* onde estudam 1200 alunos;

Destavou e pagou a subvenção da Borracha, após 04 anos de suspensão do beneficio;

Concluiu a estrada do Atininga que tem uma extensão de 12 km beneficiando moradores das comunidades *Terra Preta, São José é Santa Terezinha* que agora podem escoar sua produção agrícola.

Concluiu é entregou a Ponte de concreto do km 07, sobre o Igarapé de Santa Luzia;

Autorizou a retomada do asfaltamento de 11km no Distrito de Santo Antônio do Matupí e Retomou as obras para a conclusão da delegacia do Distrito.

O deputado falou sobre sua gestão a frente do governo do Amazonas por 144 dias onde foi agraciado por Deus, em poder fazer história boas ao povo do nosso estado. David Almeida foi o primeiro governador a pagar o maior abono salarial aos professores do estado, além de destravar licença ambiental para a extração mineral em Manicoré, e o plantio de soja nos campos naturais de Humaitá.

Ao encerrar suas palavras, David Almeida disse que Manicoré precisa receber infraestrutura em sua malha viária, com asfalto de qualidade, é drenagem para evitar o alagamento das ruas e casas da população, disse ainda que Manicoré sempre terá sua atenção demonstrada por ele em apenas 144 dias de gestão. Concluiu.

*David Almeida* esteve acompanhado do deputado estadual *Platiny Soares* é do ex-prefeito de Humaitá *DEDEI LOBO* que foram recepcionados pelo ex-prefeito de Manicoré Emerson França, do vereador Michel, do ex-prefeito Paulo Sérgio do ex-prefeito vereador Junhão e várias lideranças políticas locais.