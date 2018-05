David Almeida vai ao TCE justificar as contas do governo interino

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), deputado David Almeida (PSB) entregou, pessoalmente, no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), suas justificativas aos questionamentos feitos pela Comissão das Contas do Governador do TCE, que analisa as contas anuais do governo do ano de 2017.

A defesa de mais de 300 páginas foi recebida na manhã desta quarta-feira, dia 2, pela presidente da Corte, Yara Lins dos Santos e encaminhada ao conselheiro Júlio Pinheiro, relator das contas que engloba também as administrações do ex-governador José Melo e do governador Amazonino Mendes. Por questões regimentais, a tramitação corre em sigilo.O resultado deve sair em 90 dias.

Celeridade

David Almeida decidiu entregar pessoalmente à presidência as justificativas para agilizar a apreciação das contas dos seus 144 dias de mandato à frente do Executivo estadual.

Na visita, o parlamentar estava acompanhado de seus pares Abdala Fraxe (Podemos) , Sabá Reis (PR), Platiny Soares (PSB) e Serafim Corrêa (PSB). Participaram ainda da reunião os conselheiros Mario de Mello e Josué Filho .

*Com informações da assessoria de imprensa