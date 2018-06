DAVID ALMEIDA SOMA APOIOS IMPORTANTES E JA DESPONTA FORTE COMO PRÉ-CANDIDATO AO GOVERNO DO AMAZONAS

As composições partidárias do PSB no Amazonas, cresceu bastante com o anuncio de *DAVID ALMEIDA* como pré candidato ao governo do estado.

*DAVID ALMEIDA* é hoje o nome mais falado é difundido como futuro candidato a governador nas eleições deste ano no Amazonas.

*DAVID ALMEIDA* lidera nas intenções de votos espontâneos em várias categorias de trabalho, como educação, saúde e segurança. Nos grandes municípios do interior a liderança de *DAVID ALMEIDA* é notório é crescente a cada dia. Se mantiver está projeção, o então presidente do legislativo estadual chegará ainda mais forte no meio eleitoral amazonense.

Até o momento, somente *DAVID ALMEIDA* anunciou de forma oficial sua pré candidatura, ainda teremos outras lideranças que também pretendem disputar este pleito de 2018. Destaques para o então governador *AMAZONINO MENDES* e o senador da república *OMAR AZIZ*.

Por enquanto as composições é os acertos políticos de base dos pretensos pré candidatos ainda são misteriosas mas, logo logo serão conhecidas.

Texto Chaguinha

*ACRÍTICA DE HUMAITÁ*