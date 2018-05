David Almeida recepciona os jovens deputados na Aleam

Ao recepcionar os 48 jovens deputados (titulares e suplentes) que tomaram posse na manhã desta quarta-feira (16), no plenário Ruy Araújo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), se declarou “muito feliz” com o programa Parlamento Jovem, que considera “um programa social, político e democrático”, em que os professores ensinam aos jovens, o pensamento crítico e a importância da participação política.

David Almeida destacou aos 48 parlamentares a função do Poder Legislativo, lembrando que na democracia representativa os deputados são os representantes do povo que os elegeu. “Exercemos o poder pela representação e na proporcionalidade da sociedade amazonense”, explicou, demonstrando que a sociedade está representada por meio dos parlamentares que foram eleitos por professores, policiais militares, sindicalistas, etc.

“Parabenizo os novos deputados dizendo é possível construir uma sociedade mais justa”, acrescentou David Almeida, “e pedimos que vocês tragam seus Projetos de Lei, suas novas ideias, para que possamos elaborar instrumentos legais que tragam benefícios à sociedade do Amazonas”, completou.