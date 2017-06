DAVID ALMEIDA PRÓXIMO DE SE TORNAR GOVERNADOR ACLAMADO PELO AMAZONAS

DAVID ALMEIDA PODE SURPREENDER OS CANDIDATOS A GOVERNADOR NO AMAZONAS

Parece um conto de fadas mas é justamente o que pode acontecer nos proximos dias caso os ministros do STF decidam que a troca do presidente TEMER seja realizada de forma indireta, ou seja, o novo presidente do BRASIL seja escolhidos pela camara dos deputados em Brasilia. Esta decisão entrará em pauta até a proxima sexta feira.

Se os ministros manterem a decisão como preconiza a constituição as eleições no Amazonas poderão ser suspensas e a Assembléia Estadual poderá escolher o novo governador de direito, que no caso será DAVID ALMEIDA, que ja tem apoio declarado a sua permanência como gestor executivo estadual. A possibilidade disso vir a acontecer é muito maior do que se imagina, pois, as divergências relacionadas ao assunto ja se espalham em boatos Brasil à fora, de que uma eleição direta no Brasil ocasionaria perdas significativas na economia do país e dos estados.

A decisão contrária à eleição direta em caso de perda do mandato do Presidente Michel Temer, abrirá jurisprudência para que a eleição no Amazonas também aconteca de forma indireta, o que botaria a cabeça de quem ja se posicionou contrário ao governador, em uma bandeja servida antecipada, ao gestor estadual. DAVID ALMEIDA assumiria em definitivo a cadeira de governador e teria a oportunidade de dar um “check mate” em seus adversários, que não teríam mais como voltar atrás em suas decisões.

A notícia da provável permanência do governador interino DAVID ALMEIDA como gestor oficial do estado, já assustou até mesmo os dois senadores do estado OMAR E EDUARDO que serão afetados diretamente em seus planos eleitorais.

A possibilidade ainda é uma presunção, porém não pode ser descartada, e pode provocar a queda de uma série de comissionados *”Camalião”* que mudam conforme a ocasião, agora é esperar pra crer.

*acriticadehumaita.com.br*