David Almeida participa da Campanha Natal Solidário do Fusca Club

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida, convidou nesta quarta-feira (6) os servidores da Casa a participarem da campanha Natal Solidário do Fusca Clube de Manaus. O objetivo é arrecadar brinquedos e alimentos para entidades que atendem crianças como o Lar Batista Janell Doyle, Casa da Criança e Centro Espírita Sementeira de Luz.

Para reforçar a arrecadação de donativos, o Clube do Fusca fechou uma parceria com a Assembleia Legislativa e montou uma exposição de 15 carros antigos, principalmente de fuscas, no estacionamento da sede do Poder Legislativo. A exposição dos carros e a arrecadação de alimentos e brinquedos estarão abertas ao público até a próxima quinta-feira (14). A entrega de brinquedos e alimentos não perecíveis é voluntária e opcional.

David Almeida parabenizou os amigos do Fusca Clube de Manaus pela iniciativa de reunir esforços para dar um Natal melhor às crianças em situação de vulnerabilidade social. Principalmente nessa época do ano, em que as pessoas estão mais voltadas às doações de amor, carinho e afeto as pessoas de todas as faixas etárias, especialmente às crianças.

O presidente da Aleam disse que o Poder entra na campanha, num ano em que foi possível anunciar a recomposição salarial dos seus servidores, bem como, o retorno do auxílio de fim de ano, que estava suspenso pelos dois últimos anos, em razão da crise econômica.

“Eu queria aqui conclamar aos servidores desta Casa a encamparem esta iniciativa. Nós faremos essa arrecadação pelos próximos dias e, sem dúvida alguma, espero que possamos arrecadar brinquedos para fazermos a alegria do maior número de crianças possível dessas instituições”, disse David Almeida.

O vice-presidente do Fusca Clube de Manaus, Climário Mesquita, informou que o Clube do Fusca fará uma “peregrinação” nos gabinetes para reforçar a solicitação das doações de brinquedos e alimentos para as crianças das instituições beneficiadas.

Climário informou que a parceria com o Poder Legislativo estadual já foi confirmada para o próximo ano. “É uma felicidade muito grande poder continuar com essa parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Se Deus quiser, em 2018 nós vamos estar aqui novamente, porque, apresentar um projeto a uma casa legislativa e ser acolhido, para nós é uma felicidade muito grande”, disse.