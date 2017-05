David Almeida mantém cúpula da Segurança e anuncia Cláudio Barboza como titular da Secom

Após assinar o termo de posse como governador interino do Amazonas, no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado David Almeida (PSD) falou com a imprensa sobre como irá compor seu secretariado, anunciando que o único nome confirmado até a terça-feira (9) é o do jornalista José Cláudio Martins Barboza, que atualmente ocupa a Diretoria de Comunicação da Casa.

Cláudio Barboza irá comandar a Secretaria Estadual de Comunicação (Secom).

De acordo com o governador David Almeida, os titulares das demais pastas serão conhecidos apenas nesta quarta-feira (10).

Ele adiantou, porém, que manterá toda a cúpula da Segurança Pública. “Eles permanecem e vamos dar condições. Vamos trabalhar juntos para proporcionar à população do nosso Estado uma segurança melhor”, frisou.