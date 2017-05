David Almeida lança terceira etapa da Campanha Recicla Aleam

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), lançou, na manhã desta quinta-feira, 4, à terceira etapa da Campanha Recicla Aleam, intitulada ‘Descarta Legal’. A ação, coordenada pela Diretoria de Modernização e Planejamento da Assembleia, tem o objetivo de recolher e dar destinação adequada a pilhas e baterias de carros e celulares.

Com o slogan ‘sua pilha acaba e o planeta continua’, a Campanha está conscientizando os servidores da Casa Legislativa acerca da importância do descarte correto desses resíduos, que são compostos de metais pesados e tóxicos, como o mercúrio, chumbo e o cádmio, que quando jogados incorretamente em lixões e aterros comuns podem contaminar o solo e os lençóis freáticos.

David Almeida ressaltou que é dever da Assembleia dar exemplo de conscientização ambiental à sociedade, e colocar em prática as Leis aprovadas na Casa, lembrando que em 1999, a Aleam aprovou um PL 2563 do ex-deputado Marcos Rotta, atualmente vice-prefeito de Manaus, que fala sobre a destinação desses resíduos.

“Se nós unirmos forças poderemos contribuir para vivermos em um mundo melhor. São pequenas ações como essa, que talvez passe despercebida pela maioria da população, mas que mudam o planeta. Queremos despertar isso dentro no Poder Legislativo”, disse.

A Diretoria de Informática estará disponibilizando no site da Assembleia todos os pontos de coleta desse material em Manaus, porque, segundo o presidente, “tem gente que tem esses resíduos em casa, mas não sabe onde descartar”.

O Juiz Titular na Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias (VEMAQA), Adalberto Carim, participou do ‘pontapé inicial’ da Campanha. Ele destacou a importância do engajamento do poder legislativo em ações de conscientização da natureza.

“É com muito júbilo que estou aqui. Falei ao Presidente David Almeida que ele faz acontecer com sua equipe um divisor de águas, que é um exemplo para todos nós. O mundo tem sido castigado. As mudanças climáticas estão aí, a questão do lixo está aí, e as patologias em face da polução estão aí a vitimar pessoas todos os dias. Essa missão é um respeito a gerações futuras”, afirmou.

Ponto de coleta

No hall de entrada do prédio principal da Assembleia foi montado um ponto de coleta dos resíduos. O montante arrecadado será doado à Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica. Os coletores foram disponibilizados pelo Instituto Japiim, parceiro da Aleam nesta ação.

“A cada 30 quilos de material recolhido nós vamos encaminhar para o Abinee. Eles serão os responsáveis pelo transporte, já que a empresa fica em São Paulo. É a Assembleia preocupada com as questões ambientais”, falou a Diretora de Modernização e Planejamento, Socorro Siqueira.

Óleo vegetal

A Campanha Recicla Aleam, teve, em sua segunda etapa, a ‘Recóleo’, ação que conscientizou os servidores sobre a destinação do óleo de cozinha. O coletor do produto ficará exposto no hall da Assembleia até o próximo dia 26 deste mês, e até esta quinta-feira, 4, mais de 50 litros já foram arrecadados. A expectativa é alcançar o montante de 200 litros.