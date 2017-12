David Almeida faz homenagem ao prefeito de Anori com Medalha da Ordem do Mérito Legislativo

O prefeito Do município de Anori (a 195 km de Manaus), Jamilson Ribeiro Carvalho (PMDB), foi escolhido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), para receber a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo. A condecoração foi na tarde desta quinta-feira (14), em evento realizado no auditório Belarmino Lins, na sede da Aleam. A Medalha é dada pelos deputados a cidadãos que prestaram serviços relevantes ao Estado.

O prefeito foi um dos 27 homenageados este ano. Segundo o Presidente da Aleam, a indicação se deu pelo excelente trabalho realizado no município, que fica a 195 quilômetros de Manaus. “É o primeiro mandato dele. É uma homenagem a alguém que com sua juventude está ajudando o povo e a cidade de Anori no seu desenvolvimento”, explicou David.

Emocionado, Jamilson contou que recebeu pela segunda vez a Medalha, mas ter sido condecorado pelo presidente da Casa, dá um valor maior à honraria. “É um sentimento de muita gratidão. Você ser reconhecido pelo trabalho que vem desenvolvendo no município, e principalmente por ter sido indicado pelo presidente da Casa, que é o deputado David Almeida, é uma questão de muita honra. Acredito que fui indicado pelo fato do deputado conhecer o trabalho que venho desenvolvendo na nossa cidade. Ele visitou várias vezes o município e sabe como Anori estava e como está hoje, e o que foi feito nesses 11 meses de gestão. Sem medo de pecar, avançamos em todas as áreas. A cidade estava estagnada, parou por alguns anos e quando assumi tudo virou prioridade e Anori avançou”, afirmou.

O homenageado

Jamilson Ribeiro Carvalho é natural de Anori e tem 40 anos. É enfermeiro de formação, e exerceu o cargo de secretário municipal de Saúde por seis anos e oito meses, quando conquistou diversos benefícios para a cidade.

Outros homenageados

Entre os que receberam a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo estava o prefeito de Juruá, José Maria Rodrigues da Rocha Junior (PMDB). Ele foi indicado para ser condecorado com a honraria pelo Conselho da Ordem, do qual David Almeida é o presidente. Além de Junior, a vereadora Joana D’arc (PR) e o senador Magno Malta (PR), estiveram entre os premiados.

Por indicação da Mesa Diretora da Assembleia, receberam também a Medalha o ex-prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, e o atual prefeito de Apuí, Antônio Roque Longo (DEM).

A medalha

A Medalha da Ordem do Mérito Legislativo foi instituída por meio de resolução legislativa 319 de 14 de agosto de 2002, apresentada pelo deputado Belarmino Lins (PROS).