David Almeida entrega trecho da AM-70 e diz que fez mais em 4 meses do que quem passou 4 anos no governo

Na manhã desta segunda-feira (2) na entrega de um trecho de duplicação de 15 dos 68 quilômetros da AM-70 (Rodovia Manoel Urbano), o governador David Almeida (PSD) aproveitou para “alfinetar” administrações anteriores do Estado. Ele não citou nomes, mas ao falar que em cinco meses de governo entregou 15 quilômetros enquanto em 4 anos foram entregues apenas 20, estava se referindo as administrações de Omar Aziz e José Melo, ex-aliados.

“O pouco tempo que tive eu quis dar o ritmo do dinamismo e a celeridade buscando dar o êxito e alcançar resultados práticos e rápidos que pudessem ajudar a população do nosso Estado. Nós estamos aqui depois de quatro e cinco meses entregando um trecho de aproximadamente 15 quilômetros. Foram feitos em quatro anos 20 quilômetros e nós fizemos em cinco meses esses 15 quilômetros. Isso mostra que com políticas públicas voltadas para o êxito e compromisso com a população nós podemos fazer muito mais pelo povo do Amazonas”, disparou David, que entrega ainda hoje três obras do prolongamento da Avenida das Torres – a passagem de nível sob a Avenida Timbiras, a passagem de nível sob a Avenida Margarita e o trecho que vai do Conjunto Galileia à AM-010.

As obras de duplicação da AM-070 e do prolongamento da Avenida das Torres foram retomadas na gestão de David Almeida sendo umas das primeiras ordens de serviço dadas pelo governador em maio quando assumiu.

O trecho entregue nesta segunda-feira vai do quilômetro 20 ao 35. A duplicação da via é apontada pelo prefeito de Iranduba Francisco Gomes, como essencial para o desenvolvimento da cidade e dos municípios do entorno. Além de melhorar a logística de transporte e o escoamento da produção rural, vai impulsionar novos empreendimentos imobiliários e alavancar o turismo.

“Uma obra de grande importância para o município de Iranduba que vai ajudar no nosso desenvolvimento. Iranduba hoje está expandindo em todas as áreas e nós só temos a agradecer pelo trabalho do governador David Almeida para o município. Ele tem olhado para o município com carinho e respeito”, ressaltou o prefeito.

Ramais – Além do trecho de 15 quilômetros da Rodovia Manoel Urbano, o governador David Almeida entregou, ainda, os ramais do Janauari e do Serra Baixa (Ramal do I). Os ramais vão ajudar no escoamento da produção, segundo o governador David Almeida. Essas e outras ações, de acordo com ele, ajudaram no crescimento do município.

“Além dessa rodovia, nós temos o Ramal do Janauari e o Ramal do I. Sem dúvida alguma, o município de Iranduba foi contemplado, além das cirurgias no hospital com quase 600 feitas em cinco meses. E esse é o nosso compromisso. Eu nunca fui aliado do prefeito, mas eu não preciso ser amigo para ajudar o povo. É assim que eu tenho trabalhado para ajudar todo o Estado do Amazonas independente das questões políticas”, destacou o governador.