David Almeida entrega novas viaturas, munições e um veículo blindado à Polícia Militar e mais 121 veículos, dos quais 94 triciclos, para agricultores familiares de 28 municípios

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, realiza a entrega de novas viaturas e munições à Polícia Militar do Amazonas.

As 18 viaturas Renault Duster Oroch integrarão a frota da Polícia Militar. A SSP também recebeu, por meio de parceria com o setor privado, um veículo blindado para a Polícia Militar, que deverá ser entregue em outra ocasião, uma vez que o carro-forte está em processo de conclusão da identidade visual. O veículo foi doado pela empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores, no mês de agosto. Um outro veículo deste tipo foi recebido no ano passado e entregue à Polícia Civil do Amazonas.

Em 2017, já foram entregues mais de cem viaturas para reforço da segurança na capital e no interior.

O Governo do Amazonas já entregou para o Sistema de Segurança Pública três helicópteros, munições, armamentos não letais, e de menor poder ofensivo, como granadas de efeito moral, gás lacrimogênio, de luz e som, munições de impacto controlado (balas de borracha), spray de pimenta e outros, para repor os materiais que já foram utilizados, sobretudo, nos presídios, e mais 50 bicicletas para ampliação do projeto de Ciclopatrulha no Centro da capital.

Veículos para o Setor Primário de 28 municípios – O Sistema Sepror entrega 121 veículos-automotores a 28 municípios de alta potencialidade agrícola. Os veículos serão utilizados pelos Técnicos e Extensionistas Rurais que atendem aos produtores locais, efetivando assim mais as ações institucionais do Governo do Amazonas no Setor Primário.

Do total, 94 veículos são do tipo Triciclo, adquiridos através de emenda parlamentar do Deputado Estadual Belarmino Lins e 27 do tipo passeio, adquiridos pelo Idam em um convênio com a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), órgão do Governo Federal.

Os municípios que irão receber os veículos, ainda não foram definidos pelo Idam. Já os municípios a serem beneficiados com os triciclos são: Carauari(7), Tonantins(7), Envira(7), Benjamin Constant(6), Caapiranga(4), Ipixuna(4), Jutaí(4), Fonte Boa(4), São Paulo de Olivença(4), Barreirinha(4), Itamarati(4), Lábrea(3), Maués(3), Uarini(3), Manaquiri(3), Itapiranga(3), Coari(2),Tabatinga(2),Tefé(2), Amaturá(2), Anamã(2), Rio Preto da Eva(2), Apuí(2), Pauini(2), Nova Olinda do Norte(2), Canutama(2), Humaitá(2) e Manicoré(2).

As grandes extensões e desníveis das terras no Amazonas estão entre as principais dificuldades enfrentadas pelos produtores, técnicos e extensionistas, que a partir de agora terão os veículos para facilitar no deslocamento e assessoramento técnico.