David Almeida é homenageado com o Título de Cidadão Riopretense

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida foi homenageado com o Título de Cidadão Riopretense, nessa quinta-feira, 5, em Rio Preto da Eva.

A propositura teve autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos Souza e foi subescrita por todos os demais vereadores.

Para David Almeida foi uma honra receber a comenda. Ele agradeceu e prometeu contribuir ainda mais com o município.

“Para mim é uma honra ser reconhecido pela população de Rio Preto, por meio da Câmara Municipal. Eu serei eternamente grato e honrarei essa homenagem contribuíndo ainda mais com esse município”, pontuou.

Presente na sessão, o prefeito da cidade, Anderson Sousa, disse que a homenagem foi muito justa. Ele ressaltou os trabalhos de David ao município tanto no período em que esteve à frente do executivo, como também, enquanto deputado estadual.

“É uma homenagem justa. David foi grande parceiro de Rio Preto, nesses cinco meses que esteve no governo. Dando ordem de serviço e agilizando atividades que estavam há três, quatro anos esperando. E nós reconhecemos os trabalhos que ele fez em pouco tempo. Reconhecemos os méritos. E o David como deputado também ajudou muito o município, colocando emendas individuais para grandes eventos como, o aniversário da cidade, a feira da piscicultura, a feira da laranja que é uma tradição e foi resgatada. Portanto, Rio Preto é grato aquele que fez por essa terra e continuará fazendo pelo Amazonas”, declarou Sousa.

Durante a solenidade, David Almeida também agradeceu a Deus, ao povo e ao parlamento estadual, que foi responsável pela ascensão dele ao cargo de governador.

“Quero reconhecer a importância da Assembleia na minha administração e dividir os méritos com os meus colegas deputados. Quantas vezes eu conversei com o Abdala, Belão, Platiny, Alessandra. Abdala e Serafim foram fundamentais em relação a economia”, disse.

Um dia depois de deixar o cargo de governador, estou aqui de cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido. Quando eu assumi o governo, existia uma crise na polícia, a ponto de a categoria querer parar. E hoje ninguém lembra, simplesmente porque resolvemos muitos problemas em quase cinco meses.

David Almeida reforçou que é importante manter a autonomia dos poderes. “Eu busco o fortalecimento do poder legislativo e não vamos nos quedar para nenhum outro poder. Os poderes são independentes e harmônicos e nós provamos isso”, ressaltou, lembrando que vai honrar a Constituição da República e as leis do Estado, conforme prometeu em juramento, quando assumiu o mandato de presidente da Assembleia Legislativa.

