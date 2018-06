David Almeida é homenageado com medalha Grande Mérito do Tjam

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB) foi agraciado com a Medalha Grande Mérito, maior honraria entregue pela Ordem do Mérito Judiciário, do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam). A solenidade foi realizada no auditório do Poder Judiciário desembargador Artur Virgílio do Carmo Ribeiro na última quinta-feira (21).

Para receber a comenda, o nome de David Almeida foi indicado pelo presidente do Tjam, desembargador Flávio Humberto Pascarelli, por conta dos trabalhos desenvolvidos pelo deputado na presidência do Parlamento Estadual, bem como pelo período em que exerceu a função de governador interino do Estado do Amazonas, de maio a outubro de 2017.

Ao lado de Pascarelli e do procurador-geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, David agradeceu a homenagem e garantiu que continuará a sua linha de trabalho pelo desenvolvimento do Estado e da sociedade amazonense, e garantiu ainda que vai continuar na construção do bom relacionamento entre as instituições.

“Fiquei muito feliz com essa homenagem da Justiça amazonense e gostaria de reafirmar meu compromisso para o bom relacionamento com o Tribunal de Justiça, e também o meu empenho para dar melhores condições ao povo do Amazonas”, pontuou David Almeida.

Medalha

A comenda da Tjam é destinada a personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram no exercício de seus deveres constitucionais, e também, que se distinguiram pela notoriedade do saber jurídico, produtividade e relevantes serviços prestados à Justiça do Amazonas.

A Insígnia da Ordem é a mais elevada distinção honorífica do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ela é constituída de três Graus: I – “Grande Mérito (dourada)”, II – “Mérito Especial (prateada)” e III – “Mérito (bronze)”, conforme os critérios estabelecidos no Regulamento da Ordem.