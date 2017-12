David Almeida convoca deputados para zerarem a pauta de votação

Em ritmo de esforço concentrado, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), convocou para esta quarta-feira (20), os demais parlamentares para zerarem a pauta de votação. Entre as principais matérias estão o orçamento do Estado, que prevê recursos da ordem de R$ 15,3 bilhões para 2018 e as mais de 500 emendas parlamentares impositivas.

Para se dedicar às matérias do Executivo e demais poderes, David Almeida informou que, nessa terça-feira (19), o parlamento limpou a pauta dos deputados ao discutir e votar 16 matérias dos deputados. “Nesta quarta-feira (20) nós vamos fazer um esforço concentrado para votar algumas matérias que ainda estão com os senhores deputados, que irão entregar até à tarde de hoje (19) para que elas estejam aptas para ir a votação amanhã (20)”, disse o presidente da Aleam.

Diante de um orçamento que prevê R$ 15,3 bilhões, respeito à divisão constitucional à saúde, educação, segurança e infraestrutura, David Almeida lembrou que nesta quarta-feira a Aleam vai discutir e votar os 1,2% desse orçamento destinado às emendas parlamentares impositivas. “São mais de 500 emendas apresentadas pelos deputados, que somente agora serão contempladas e executadas, porque no ano passado elas foram aprovadas sem a previsão na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), mas que neste ano nós aprovamos na LDO”, explicou.

Após zerar a pauta, a Aleam terá ainda mais uma sessão plenária na quinta-feira (21). O presidente do Poder Legislativo observou que o que entra em recesso é a atividade do plenário. “A Assembleia Legislativa, com todos os seus setores estará funcionando. E cada gabinete é de responsabilidade de cada deputado. Apenas aqueles servidores que estiverem de férias de janeiro vão estar de recesso”, disse.

Gabinete do Deputado David Almeida (PSD)

Moara Cabral — (92) 99242-8724

Mahira Maia — (92) 99164-2831