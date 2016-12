David Almeida confirma favoritismo e bancada governista vence na ALE-AM

Manaus – Com 17 votos a favor, o deputado David Almeida (PSD) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), derrotando os deputados José Ricardo (PT) (2 votos) e Bosco Saraiva (PSDB) (2 votos). A eleição desta quinta-feira (22) é para o biênio 2017/2018. A Mesa Eleita toma posse no dia 1º de fevereiro de 2017.

A Sessão de Votação foi dirigida pelo deputado Serafim Correa (PSB) que convidou os deputados Bi Garcia (PSDB) e Dermilson Chagas (PEN) para secretariar os trabalhos. A eleição ocorreu no plenário Ruy Araújo, da Aleam, iniciando às 15h.