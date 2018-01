David Almeida confirma aliança com Rebecca Garcia para 2018

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), David Almeida (PSD), cotado para ser candidato ao Governo do Estado do Amazonas, iniciou o ano reunindo com o empresário e presidente estadual do PP, Francisco Garcia, e a filha dele Rebecca Garcia (PP). Em nota distribuída à imprensa, David Almeida confirmou aliança com a família Garcia independente do cargo que ele e Rebecca vierem a disputar em 2018.

“Confirmamos nossa aliança independente do cargo que venhamos a concorrer”, afirmou.

Apoio

Rebecca foi apoiada por David Almeida nas Eleições 2017 e ficou em terceiro lugar, no primeiro turno da eleição suplementar. A possibilidade que Rebecca passar para o segundo turno assustou os veteranos e ex-governadores Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB), no segundo da eleição.