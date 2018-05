David Almeida cobra celeridade na execução das emendas impositivas por parte do Governo

AMAZONAS – Em pronunciamento ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (24), o presidente David Almeida (PSB) disse que a Casa já enviou os ajustes das emendas impositivas solicitados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Na ocasião, o dirigente do Poder Legislativo cobrou celeridade na execução das emendas, aprovadas pelos parlamentares no fim do ano passado para serem executadas no Orçamento de 2018.

Enviadas como Mensagem do Governo à Assembleia, as 24 emendas totalizam mais de R$ 4,8 milhões de recursos que seriam destinados para investimentos, principalmente no interior do Estado.

Denuncia contra Manoel Francisco

A celeridade na execução das emendas impositivas foi motivada após a deputada Alessandra Campêlo (MDB) ter denunciado no plenário da Casa nesta quinta-feira (24) que o secretário da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Manoel Francisco Ribeiro de Almeida, estaria criando dificuldades na aplicação dos projetos para a área do esporte, de autoria da parlamentar.

David Almeida disse que caso a situação denunciada pela deputada seja confirmada vai propor ao secretário da Sejel que compareça a Aleam para explicar aos deputados o que estaria motivando tal situação.

Vale destacar que as emendas rejeitadas pelo governo são especificamente de parlamentares da base de oposição. David Almeida entende que, com boa vontade, o governo poderia ter resolvido os impedimentos de ordem técnica e assim evitado o desgaste.