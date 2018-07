David Almeida assina termo de cooperacao com a Camara Municipal de Parintins

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e pré-candidato ao Governo do Estado David Almeida (PSB), vem à Parintins para cumprir agenda de compromisso como presidente do parlamento estadual e assinatura de aditivo ao termo de adesão ao Programa de cooperação Técnica entre a Aleam e a Câmara Municipal de Parintins e cumprir agenda política.

De acordo com a assessoria do PSB em Parintins, David Almeida chega no município às 16h e às 17h participa do ato de assinatura de cooperação técnica articulada em março de 2012, na gestão do então vereador Juscelino Melo Manso, como presidente da CMP.

A cooperação consiste em oferecer cursos de capacitação aos servidores públicos por meio da Escola do Legislativo de Parintins, projeto implantado por Juscelino Manso.

Entre as ações da parceria está a criação de sites da Câmara Municipal para a divulgação das atividades parlamentares, eventos institucionais e eventos do município.

Outro benefício da cooperação técnica é a implantação do Núcleo de Orientação de Contabilidade Pública visando a prevenção de erros na prestação de contas dos órgãos público municipais, criação do Núcleo de Orientação para Elaboração de Projetos para a captação de recurso com a finalidade de investimentos nos municípios e doação de bens da Aleam.

Ao final do compromisso na Câmara Municipal, David Almeida reúne com os professores, lideranças políticas e com o diretório municipal do PSB em Parintins.