David Almeida anuncia 30 milhões em investimentos na cidade de Tapauá

O governador David Almeida esteve nesta sexta-feira, dia 30, no município de Tapauá, junto com uma comitiva formada pelos secretários de Segurança Pública, Sérgio Fontes (SSP-AM), Infraestrutura, Américo Gorayeb (Seinfra) e de Produção Rural (Sepror), Dedei Lobo, além do comandante-geral da Polícia Militar, David Brandão, para inspecionar obras e ver pessoalmente as demandas e deficiências da cidade.

Na ocasião, David Almeida anunciou um pacote de investimentos na ordem de R$ 30 milhões para a compra de quatro motocicletas e uma viatura para a Polícia Militar que atua na cidade, R$ 15,5 milhões para a recuperação total do sistema viário, conclusão das obras do campus da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no valor de R$ 1,204 milhão, faltando apenas 20% dos trabalhos. O governador afirmou que irá assinar a ordem de serviço nos próximos 15 dias.

“Nós vamos reformar duas escolas e construir outra, são 11 milhões em investimentos em educação. Além disso, o hospital da cidade irá receber, em breve, material hospitalar. O Governo irá comprar 70 ambulâncias e uma virá aqui para a cidade”, enumerou.

Segundo o Secretário de Segurança, Sérgio Fontes, Tapauá receberá mais efetivo da Polícia Civil e destacamento de dez policiais militares para a cidade. “Viemos junto com o governador para verificar demandas, como efetivo, viaturas, a situação da delegacia, entre outros”, explicou Fontes.

FOTOS: VALDO LEÃO/SECOM