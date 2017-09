Crise no RJ compromete investigação sobre possível ligação de Mr. Catra com a FDN

Fábio Oliveira Manaus (AM)

A crise financeira instalada em vários órgãos subordinados ao governo do Rio de Janeiro, inclusive na Segurança Pública do Estado, afetou diretamente no andamento da investigação sobre o cantor de funk Mr. Catra, que é investigado por possível envolvimento com líderes da facção criminosa Família do Norte. O caso pode ser extinto.

O cantor apareceu em um vídeo fazendo versos de funk que cita os traficantes Ocimar Prado Junior, o “Coquinho”, e Ronny Costa dos Santos, braços fortes de um dos líderes do primeiro escalão da facção João Pinto Carioca, o “João Branco”. Desde esse dia, o Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO) investiga o caso.

Segundo o delegado Guilherme Torres, diretor do DRCO, na época foi aberta uma Verificação de Procedência de Informação (VPI), que tem como objetivo apurar a veracidade da informação repassada no vídeo feito por Catra. Entretanto, com o processo parado, a investigação ficou prejudicada.

“A crise do RJ, nesse caso específico, afeta diretamente o nosso procedimento, pois fica sobrestado (interrompido). Não podemos esquecer que todo crime tem um prazo. Assim, toda investigação feita até agora pode estar fadada ao fracasso com uma possível prescrição do crime, ocasionando a extinção da punibilidade do agente”, explicou.

Ainda conforme o diretor do DRCO, o procedimento ainda tem um prazo longo de finalização, entretanto sem data para o fim da crise econômica do Rio de Janeiro, é possível que a investigação seja extinta, conforme previsto no artigo 109 do Código Penal. “A sociedade espera uma resposta rápida sobre o caso, bem como todo sistema de Segurança do Amazonas”, informou.

fonte: acritica.com