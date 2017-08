Créditos de subvenção da Juta e Malva são pagos aos produtores do Amazonas em Manacapurú

O governador David Almeida, em companhia do secretário de Estado da Produção Rural Dedei Lobo Estiveram (14), no município de Manacapuru (localizado a 68 quilômetros de Manaus) onde assinou o repasse financeiro referente à subvenção da Malva e da Juta a 350 produtores rurais de nove municípios amazonenses. A safra de referência para pagamento é a de 2014/2015 e está estimada em 2.159 mil toneladas de fibras, o que totaliza um repasse de R$ 822,500 mil.

O pagamento da subvenção da Malva e Juta estava suspenso há três anos pelo Governo do Estado, por falta de orçamento. No dia 21 do mês passado, David Almeida esteve em visita à sede da Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror), zona sul de Manaus, quando fez o anúncio de que o repasse da subvenção seria retomado e feito o pagamento por etapa. Na ocasião do anúncio, o governador destacou que esse apoio representa uma valorização para os produtores e chegou a pedir prioridade da equipe técnica do Sistema Sepror para execução de pagamento, o que possibilitou a efetivação do pagamento.

Há mais de 10 anos, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), subsidia os juticultores do Amazonas em R$ 0,40 centavos por quilo produzido, valor este pago uma vez ao ano. A safra de referência para pagamento inclui os municípios de Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri e Parintins. Só em Manacapuru há 161 produtores que vão receber o pagamento a partir desta terça-feira (15).

O evento de repasse da subvenção aconteceu na Escola Estadual Jamil Seffair, localizada no Boulevard Pedro Rates Oliveira, no Bairro: Terra Preta, em Manacapuru e contou com a presença de todas as pastas do sistema SEPROR, além de outras autoridades.

De acordo com dados do IDAM, a produção de fibras (juta e malva) da safra 2015/2016 foi de 3.963 toneladas. Já a produção da safra 2016/2017 tem uma estimativa de 5 mil toneladas.

O Amazonas é o maior produtor de fibras do Brasil, com participação de 87% da produção nacional (IBGE -PAM/2014). Os maiores produtores da fibra no Amazonas são da região das Calhas dos Rios Negro e Solimões, como Manacapuru, Anamã, Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Vila Rica de Caviana, Caapiranga, Iranduba, Manaquiri, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Manaus, Beruri, Coari, Codajás e Anori. A produção total desses municípios anualmente varia de 20 a 200 toneladas de juta, e de Malva gira em torno de 100 a 744 toneladas. Manacapuru e Beruri se destacam com a produção média de 70 a 100 toneladas de juta.