Corrida por combustíveis, ocasionam filas em todos os postos de Humaitá

Na manhã desta quarta-feira, todos os postos de combustíveis da cidade enfrentaram filas, com a possível falta de combustíveis em decorrência da greve dos caminhoneiros em Rondônia e nos demais estados brasileiros.

Os preços para variar continuam altos, mesmo com o anúncio da PETROBRÁS garantindo por 15 dias a queda de 10% nos preços do diesel, até que o governo resolva o impasse causado com a onda de aumentos intermináveis nas bombas de gasolina, álcool e óleo diesel.

Veja a corrida pela procura de gasolina nos postos de Humaitá. O posto ATEM zero seu estoque, e estava oferecendo somente ETANOL.

No Posto DOM BOSCO, centenas de veículos fizeram filas para garantir o abastecimento de seus tanques.

No posto Bem – te – ví as filas também foi grande, inclusive de motocicletas, no Posto Mangaba a fila também se formou atrás de gasolina.

Em Humaitá a rede de energia elétrica, é movida por motores a diesel, e em caso de falta do produto a possibilidade de ocorrer racionamento não esta descartado.

Enquanto a greve dos caminhoneiros não se encerrar o Brasil poderá viver dias de Venezuela, com a falta de alimentos atingindo todas as cidades do país. Portanto é bom se preparar afinal nessa queda de braço a resistência é grande, e nem sempre o povo vence!