Corrida eleitoral: definidos os nomes que concorrem ao governo do Amazonas

Janaína Andrade

Manaus

No último dia das convenções partidárias, nesta sexta-feira (16), foram apresentadas as alianças que forjaram os nove candidatos escalados para a guerra que será travada na eleição suplementar pelo comando do governo do Estado, no dia 6 de agosto: Amazonino, Eduardo Braga, José Ricardo, Silas Câmara, Luiz Castro, Marcelo Serafim, Rebecca Garcia, Wilker Barreto e Liliane Araújo.

O último dia do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para realização de convenção partidária foi tenso, marcado por reuniões de caciques políticos e de adiamento da decisão até o último momento. O quadro final só foi fechado à noite.

Depois de passar um mês flertando com a possibilidade de aliança com a candidatura de Amazonino Mendes (PDT), o PR se juntou ao PMDB e colocou Marcelo Ramos como vice de Eduardo Braga na disputa pelo comando do Estado. A oficialização foi feita durante convenção partidária que aconteceu às 10h30, na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada.

Das convenções realizadas hoje, Braga foi o único a promover o evento em tom de comício, onde exibiu além dos companheiros de chapa, um batalhão de aliados, como a senadora Vanessa Grazziotin (PC do B) e o marido dela, Eron Bezerra, o deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB) e a deputada Alessandra Campelo e os vereadores Gedeão Amorim e Marcel Alexandre, com os quais marcharão na campanha, além de centenas de militantes que chegaram ao evento em ônibus de pelo menos seis empresas de transporte vindo de bairros diversos e até mesmo de municípios, como, Careiro da Várzea.

As siglas que integram a coligação de Braga e Marcelo, são: PMDB, PR, PCdoB, PTB, Solidariedade, Avante e PSDC.

Na contramão da megaestrutura montada por Braga, no final da manhã o seu principal adversário, o ex-governador Amazonino Mendes (PDT) formalizou sua candidatura em encontro classificado por ele como “modesto, simples e sem ostentação”. O PDT confirmou a aliança com o PSDB, do prefeito Artur Neto, e anunciou Amazonino Mendes e Bosco Saraiva como candidatos a governador e vice, durante convenção partidária realizada no final da manhã, na sede do PDT, na Morada do Sol. Bosco Saraiva, no entanto, não compareceu ao evento. Somente às 17h, durante a convenção do PSDB, foi que Bosco posou ao lado de Amazonino.

A ex-superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, confirmou candidatura ao governo do Estado, acompanhada de seu pai, o empresário Francisco Garcia em evento pela manhã. Às 16h, o governador interino David Almeida (PSD) anunciou o vice de Rebecca, em reunião no Hotel Da Vinci, o deputado estadual Abdala Fraxe.

PSB vai com o PMN e a Rede com o Psol

A candidatura do vereador Marcelo Serafim a governador de Manaus e de Sirlam Cohen como vice foi oficializada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) na manhã desta sexta-feira, na sede do partido, localizada no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. O PSB terá apoio de mais um partido na disputa eleitoral para o Governo.

A coligação “Por um novo Amazonas” é composta pelos partidos PSB e o Partido da Mobilização Nacional (PMN), do colega de Câmara Municipal, vereador Chico Preto. O vereador Marcelo Serafim é do PSB e o vice Sirlam Cohen é presidente municipal do PMN.

Durante a tarde, a Rede Sustentabilidade oficializou o deputado estadual Luiz Castro como candidato a governador tampão, parlamentar que também concorreu a prefeito no ano passado. Ao seu lado na disputa foi oficializado o nome do delegado João Victor Tayah, do PSOL, como vice na chapa.

O convenção partidária da chapa Rede/PSOL ocorreu no auditório Senador João Bosco da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), localizada na avenida Mário Ipiranga, bairro Parque Dez.

PT e PPS montam chapas puro sangue

Fechando a romaria de convenções, foi a vez do PT confirmar a candidatura do deputado estadual José Ricardo como cabeça de chapa. O petista terá como vice o colega de partido e de Assembleia Legislativa, Sinésio Campos.

José Ricardo foi o quarto candidato mais votado na eleição para a Prefeitura de Manaus em 2016, com 113.939 votos.

O vereador Wilker Barreto (PHS) lançou a sua candidatura ao governo, também no período da manhã. Ele terá como vice a vereadora Professora Jaqueline, pertencente à mesma sigla. A convenção foi realizada na casa de show Rancho Sertanejo, na Avenida Professor Nilton Lins, Flores, Zona Centro-Sul. Além do PHS, integram a coligação o Avante.

O PPS, primeiro partido a definir sua chapa, confirmou na quarta-feira a candidatura da jornalista Liliane Araújo ao governo. O vice de Liliane será o cabo Lobo, da PM.

Silas desiste

Terceiro candidato mais votado na eleição para a Prefeitura de Manaus no ano passado, o deputado federal Silas Câmara, que há duas semanas já havia anunciado a composição de sua chapa com o coronel da PM Amadeu Soares como vice, hoje, durante a convenção do PRB, realizada no Clube do Pará, na avenida Max Teixeira, Zona Norte, sua desistência da disputa.

