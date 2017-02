Correndo nas ruas de Nova Olinda, Melo critica Braga e prefeito do PMDB

O sábado do governador José Melo (Pros) foi nas cidades do rio Madeira, onde foi inspecionar obras e a aplicação de recursos do Governo do Estado em infraestrutura e educação, principalmente.

Em Nova Olinda do Norte, a primeira visitada, a recepção da população foi tão calorosa que Melo dispensou o carro e fez uma caminhada que parou a cidade, conforme relato de moradores. O município lhe deu uma votação expressiva em 2014.

Ao lado do ex-prefeito Joseías Lopes, do seu partido, Melo percorreu várias ruas para conferir o asfaltamento de 100% da cidade, contrato que vai até março deste ano.

“Faço essa caminhada a pé pelas ruas de Nova Olinda para lembrar o que fiz na campanha de 2014, quando disse que um motor 90 tem mais força do que um 15”, disse, em alusão aos números dos partidos que disputavam aquele pleito, Pros x PMDB.

Ao assinar ordem de serviço para construção de um Ceti (Centro de Educação de Tempo Integral) em Nova Olinda, Melo cutucou o ex-governador Eduardo Braga e o atual prefeito, ambos do PMDB, dizendo que em oito anos que ambos tiveram de mandatos “nada foi feito pela cidade”.

Nos dois primeiros anos de governo, Melo asfaltou toda a cidade e as duas estradas (Curupira e Fontenele) principais de escoamento da produção rural.

Em encontro com os profissionais de educação do município, o governador anunciou a conclusão da escola Abílio Nery e ampliação da Nossa Senhora de Nazaré, a principal da cidade.

