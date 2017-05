Corpo de policial estava enterrado há quatro dias, diz comandante geral da PM

Fábio Oliveira e Rafael Seixas

Manaus (AM)

Paulo Sergio Portilho, 34, não apresentava sinais aparentes de tiro pelo corpo. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (26) e foi encontrado enterrado na invasão chamada Buritizal Verde, no bairro Nova Cidade

O corpo do policial militar Paulo Sergio Portilho, 34, foi encontrado na tarde desta terça-feira (30) por uma cadela do canil da PM. O cadáver não apresentava aparentemente sinais de tiro e estava enterrado em uma área da invasão chamada Buritizal Verde, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o comandante geral da PM, David Brandão, após a possível localização de onde estaria o corpo, policiais ajudaram a cavar com pás e com uma retroescavadeira o local.

“O sistema de segurança atuou como um todo, como um corpo, como deve ser. Uma cadela que localizou o local e alguns policiais já tinham trabalhado na escavação com uma retroescavadeira. Foi encontrado infelizmente o corpo do soldado Paulo Portilho. Agora vamos fazer os procedimentos legais. A nossa Polícia Civil e Judiciária estão trabalhando nisso. A PM está dando todo o suporte necessário para a família, por meio da Diretoria de Promoção Social. Vamos tratar de um velório digno para o nosso guerreiro e soldado”, declarou.

David Brandão não medirá esforços para encontrar os culpados pela morte do PM. Foto: Arquivo AC

Brandão explicou que o corpo estava enterrado há pelo menos quatro dias e que não apresentava visivelmente nenhuma perfuração de tiro. “Nenhuma parte estava suprimida, nada foi cortado, o corpo estava inteiro, com algumas marcas de violência. Aparentemente não tinha marca de tiro, mas isso a perícia que de fato vai determinar se foi arma branca”.

Horas depois vários casebres de madeira pegaram fogo na invasão onde, horas antes, foi encontrado o corpo do policial militar Paulo Sergio Portilho. Moradores acusaram os policiais de terem ateado fogo nas casas como uma represália pela morte do policial, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (26) e foi encontrado enterrado no local.

Fonte: acritica.com