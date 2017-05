Corpo de PM desaparecido é encontrado por cão farejador

A policia confirmou que o corpo encontrado enterrado em um terreno de uma área de invasão no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, é do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (26).

O corpo do soldado estava enterrado em coba cova de aproximadamente 2 metros de profundidade e só foi encontrado só foi localizado com o auxílio de uma cadela farejadora especializada em encontrar cadáveres.

O corpo do PM estava em pé em um buraco há quase dois metros abaixo do chão. “Não tinha odor no ar. Foi o faro do cachorro que encontrou”, disse um policial que pediu para não ser identificado.

Fonte: anoticiadoam.com.br