Corpo de mulher sem roupas é encontrado decapitado em ramal na AM-010

O corpo foi encontrado sem cabeça e em avançado estado de decomposição. (Foto: Divulgação)

O corpo de uma mulher, não identificado, foi encontrado sem cabeça na manhã desta segunda-feira (5). O fato ocorreu por volta das 7h30, no Ramal Francisca Mendes, no quilômetro 80 da Rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana.

De acordo com as informações da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Rio Preto da Eva (a 54 quilômetros de Manaus), a vítima estava nua e sem cabeça. O corpo já em fase de decomposição tinha tatuagem no formato de ‘estrela’.

Segundo informações da polícia, a suspeita é que o corpo seja de uma mulher identificada como Michele, irmã de José Isaque Santos da Silva, 23, o ‘Trem Bala’, que foi encontrado decapitado na tarde de sábado (3), juntamente com outro homem, no Ramal Santo Antônio, no quilômetro 47, da Rodovia AM-010.

José Isaque Santos, o ‘Trem Bala’, é um dos 15 envolvidos na morte de policial militar. (Foto: Arte/Diário Manauara)

‘Trem Bala’ é um dos envolvidos na participação da morte do soldado da Polícia Militar (PM), Paulo Sérgio da Silva Portilho, 34. Os corpos de José Isaque e do outro homem, que também foi encontrado no ramal sem cabeça e nu, permanecem no Instituto Médico Legal (IML) até que seja realizado um exame de DNA para confirmar a identificação, já que as cabeças ainda não foram achadas.

Michele desapareceu após ter ido deixar certa quantia em dinheiro para ‘Trem Bala’ e não retornou mais para casa. O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), para realização de necropsia e posteriormente para reconhecimento de familiares.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: diariomanauara.com