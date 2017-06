Corpo de bebê é encontrado boiando em igarapé no bairro São Jorge, em Manaus

Fábio Oliveira

Manaus (AM)

O corpo de um bebê de aproximadamente dois meses de idade foi encontrado boiando no igarapé do Franco, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (8). O corpo foi encontrado por dois homens que navegavam em uma canoa.

O madeireiro Adriano Soares, 30, relatou que estava procurando madeiras junto com um amigo quando viu o corpo da criança no meio das águas do igarapé. “Ele (corpo) vinha descendo na correnteza, no meio da correnteza, no meio do lixo, rodando. Paramos a canoa e fomos ver se era mesmo o corpo de uma criança”, disse.

Segundo o madeireiro, em um primeiro momento eles pensaram que se tratava de um boneco. “Ele que estava remando e disse ‘olha, aquele corpinho ali’. Ele pensava que era um boneco e ia cutucar com força, mas eu falei ‘não bate, não, vamos ver se é um boneco mesmo’. Porque desce muito boneco aí”, completou.

O homem afirmou que percebeu que ser uma criança pelas características do corpo. “Reconheci pela barriga e pelas pernas, que estavam se desfazendo. Aí saímos rebocando a criança do outro lado, no meio do rio, para cá”, disse Adriano Soares.

A Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área, uma região de moradias tipo palafitas, à espera de peritos da Polícia Civil. O corpo do bebê deverá ser recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames. Até o momento nenhum familiar da criança apareceu.

fonte: acritica.com