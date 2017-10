Copa dos Rios 2017: Seleção de Barcelos-AM classificada para a Semifinal

A Seleção de Futebol de Barcelos (Sub-19) está classificada para a Semifinal depois do empate de 1 x 1 com a

Seleção de São Sebastião de Uatumã, jogo que iniciou as 16h deste domingo (8), na fase final da Copa dos Rios, realizada no Município de Iranduba.

Barcelos disputou do Grupo-16, junto com mais três seleções: São Sebastião do Uatumã, Benjamin Constant e Humaitá. Apenas duas seleções se classificam para as semifinais na terça (10/10), e para a final na quarta (11/10) respectivamente, jogos a serem realizados com início às 17h na sequência o outro jogo que define o segundo finalista às 19h ambos no Estádio da Colina (Ismael Benigno) Zona Oeste de Manaus.

Jogos de Barcelos:

Barcelos 2 x 1 Humaitá

Benjamin Constant 0 x 0 Barcelos

Barcelos 1 x 1 São Sebastião de Uatumã

ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA SELEÇÃO DE BARCELOS:THIAGO AUGUSTO BENFICA DE SOUZA, ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA, THALYSON VIEIRA DE SOUZA, LINCON JORDÃO FERREIRA, JACSON DOUGLAS GARCIA MORAES, ELIAS EMANUEL DE VASCONCELOS PAIVA, ROBSON RAIMUNDO LIMA, CAIO FERNANDES DE SOUZA, ARLISON LOPES CARVALHO, LUIZ FRANCISCO MAGNO FARIAS, PAULO ZIDANE PONTE DA SILVA, ARLEISON MARTINS PATRÍCIO, WILSON CARVALHO RODRIGUES, WILLIAN CARVALHO RODRIGUES, MARCOS CARNEIRO QUIGUA, JOÃO CARLOS PIMENTA MADEIRA, NICKSON GONÇALVES CORREIA, MARCOS ANDRÉ MARQUES DA SILVA, ALBERTO REGINALDO DE SOUZA NETO, ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS PAIVA, GABRIEL DA SILVA CALDEIRA e OMAR FREIRE MOTA. COMISSÃO TÉCNICA: CARLOS ALMEIDA MADEIRA: TÉCNICO

GLEIDSON SERRÃO: AUXILIAR TÉCNICO

CARLOS RICARDO DA SILVA: TREINADOR FÍSICO

FRANK DE HOLANDA MORAES: MÉDICO

CHARLES DE SOUZA ALVES: MASSAGISTA

EDSON COSTA: PRESIDENTE DA LIGA ESPORTIVA BARCELENSE

NILTON MOREIRA: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE BARCELOS Parabéns a todos os jogadores e comissão técnica pela garra! Parabéns ao Prefeito Edson Mendes pelo apoio ao esporte barcelense. Agradecimentos aos vereadores Gleidson Serrão e Franquiberto Leite pelo suporte aos atletas.