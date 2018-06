COPA DO MUNDO NESTA TERÇA-FEIRA (26)

A Austrália só tem chance de se classificar se vencer o já eliminado Peru e se a França bater a Dinamarca. Os peruanos, no entanto, não pretendem facilitar a vida dos rivais. O time de Guerrero espera sair da Copa com pelo menos uma vitória para honrar os 20 mil torcedores do país que viajaram à Rússia.

A derrota para a Nigéria não abalou a confiança da Islândia para buscar a vaga nas oitavas em sua primeira Copa do Mundo. E é acreditando no seu potencial que a equipe que empatou com a Argentina na estreia vai para a partida contra a Croácia, líder do Grupo D. Mas os islandeses não dependem só de si, precisam do resultado favorável no outro jogo da chave. No entanto, é unânime a ideia de não deixar que o placar do jogo simultâneo interfira no desempenho islandês dentro de campo.