Contrato de 6 mil professores temporários é renovado por mais um ano

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) foi autorizada pelo governador Amazonino Mendes a renovar, por mais um ano, o contrato de 6 mil professores temporários da rede pública estadual de ensino. A boa notícia foi confirmada nesta sexta-feira (29/12), pelo secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, professor Lourenço Braga.

“Essa medida foi adotada para garantir a tranquilidade na realização do ano letivo de 2018, enquanto o Governo realiza o concurso público para provimento de mais de 8,1 mil vagas. Além disso, a decisão garante o salário desses seis mil pais e mães de família em 2018”, ressaltou o secretário.

A medida começa a vigorar a partir do dia 31 de dezembro, quando encerrará o atual contrato dos professores do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2015. A renovação, automática, inicia nesse período e termina na mesma data em 2018.

Com a renovação dos contratos temporários, a Seduc garante rendimentos para os profissionais durante o ano todo. “Esse ato demonstra o compromisso do Governo Amazonino Mendes com a educação”, destacou o secretário.

Concurso – A renovação se faz necessária para que o ano letivo de 2018 possa transcorrer dentro da normalidade, haja vista que o concurso público só convocará os aprovados em novembro de 2018 para o exercício de 2019.

Além de anunciar a prorrogação dos contratos, o secretário também reiterou a realização do concurso público e disse que a minuta do certame já foi enviada, na quinta-feira (28/12), para a Secretaria de Estado de Administração (Sead) para os devidos pareceres. Voltando para a Seduc, os trâmites visando a realização do concurso serão finalizados e o edital vai ser publicado nos prazos programados pelo Governo.

