CONSULTORIA DE GIULIANE JÁ TROUXERAM EFEITOS COLATERAIS AO GOVERNADOR

Nao existe mágica e muito menos remédio imediato para os problemas crônicos da segurança pública no Amazonas. A intenção do governador Amazonino Mendes pode até ser considerada louvável em alguns aspectos mas, a realidade é bem diferente do que se planejou.

A consultoria de Giuliane em sua primeira ação, descobriu o que todos que já ocuparam a pasta da segurança pública sempre souberam. A construção de novos presídios para Manaus em áreas mais isoladas seria a primeira descoberta da consultoria, acontece que, Amazonino precisaria de pelo menos 4 anos para efetuar essas construções que se esbarram pela falta de vontade do governo federal que não disponibiliza recurso para está finalidade rapidamente.

Amazonino precisa de celeridade, e o que tem em mãos é a polícia militar e Civil, formada por milhares de homens vinculados a diversos setores que não contribuem ao combate crime diretamente.

Giuliane já percebeu o tamanho do Abacaxí e já sabe que não conseguirá resolver quase nada em menos de 1 ano de ações.

Esse tiro o Amazonino conseguiu dar no próprio peito, aliás é o que tem feito desde que amaldiçoou a sí próprio, dando “calote politico” nos parceiros que o ajudaram a vencer a eleição suplementar.

Texto: Chaguinha

Acrítica de Humaitá