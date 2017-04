CONCURSO IBGE – EDITAL Nº 1/2017

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança primeiro edital de seleção, com mais de mil vagas para Agentes e Analistas Censitários.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o edital n° 1/2017 de concurso público simplificado, que tem o objetivo de ocupar 1.038 vagas temporárias em todo o país, voltadas para a realização do Censo Agropecuário 2017. Desta vez, o seletivo será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As oportunidades deste primeiro edital são para as funções de Analista Censitário, de nível superior, e Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário Regional e Agente Censitário de Informática, de nível médio, respeitando o percentual mínimo de cinco por cento das vagas para candidatos com deficiência e o percentual de 20% para pessoas pretas ou pardas.

Para a função de Analista Censitário, cuja oferta é de 171 vagas, a retribuição mensal será de R$ 4.000,00 e as áreas com demanda de profissionais são: Análise de Sistemas / Desenvolvimento de Aplicações, Análise de Sistemas/ Desenvolvimento de Aplicações – Web Mobile, Análise de Sistemas / Suporte à Comunicação e Rede, Análise de Sistemas / Suporte à Produção, Análise de Sistemas / Suporte Operacional e de Tecnologia, Análise Socioeconômica, Biblioteconomia e Documentação, Ciências Contábeis, Geoprocessamento, Gestão e Infraestrutura, Jornalismo, Logística, Métodos Quantitativos, Produção Gráfica/ Editorial, Programação Visual / Webdesign e Recursos Humanos.

Para Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário Regional e Agente Censitário de Informática, que somam 867 vagas, as retribuições serão de R$ 1.500,00, R$ 2.500,00 e R$ 1.700,00, respectivamente. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Os contratados farão ainda jus ao Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, férias e 13º salário proporcionais. A previsão de duração do contrato varia entre sete e 13 meses, de acordo com a função ocupada. Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários.

INSCRIÇÕES E PROVAS

As inscrições permanecem abertas até 09 de maio de 2017, via site da FGV (www.fgv.br/fgvprojetosconcursos/ibge-pss). A taxa de participação será variável de R$ 27,00 a R$ 78,00, conforme a função pretendida.

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que declararem hipossuficiência de recursos financeiros, como prevê a legislação pertinente.

A prova objetiva de múltipla escolha, única etapa do processo de seleção, terá caráter eliminatório e classificatório, estando prevista para o dia 02 de julho de 2017, no turno da tarde, nas cidades listadas no edital. Serão 50 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e apenas uma resposta correta.

Todas as informações necessárias estão disponíveis na página oficial da FGV, lembrando que o candidato poderá obter informações referentes ao seletivo por meio do telefone 0800-2834628 ou do e-mail [email protected]

EDITAL / PUBLICAÇÕES

· Edital 1/2017 IBGE