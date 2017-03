Concurso – Exército abre processo seletivo com salário de até R$ 5 mil

A inscrição deve ser realizada até 15 de setembro no site da 12ª Região Militar, onde também está disponível o edital do processo seletivo

As inscrições para a Seleção ao Serviço Técnico Temporário (SvTT) da 12ª Região Militar, com 101 vagas e oportunidades para o Amazonas, vão até 15 de setembro. Os salários vão de R$ 2.083 a R$ 5.931. As informações estão disponíveis no site da 12ª Região Militar (www.12rm.eb.mil.br).

Para Ensino Médio, há 63 oportunidades, das quais 44 são para o Amazonas. O cargo é de Sargento Temporário (STT) nas áreas técnico de enfermagem, de farmácia, de radiologia, em edificações, em informática, em administração, em mecânica, em eletricidade e eletrotécnica, em prótese dentária, em redes de computadores, além de outras. O candidato precisa ter Ensino Médio e Técnico, com carga horária de no mínimo 800 horas na área exigida. As vagas do Amazonas são para Manaus, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tabatinga e Humaitá.

Para nível Fundamental, são 13 vagas, sendo 11 para o Amazonas, distribuídas entre Manaus, Humaitá, Tefé e São Gabriel da Cachoeira. O cargo é de Cabo Especialista Temporário (CET), onde podem concorrer pessoas com Ensino Fundamental e comprovação em carteira ou contrato de trabalho nas áreas disponíveis: bombeiro hidráulico, eletricista predial, auxiliar de mecânica de auto, motorista com CNH categoria D, auxiliar de manutenção de microcomputador e periféricos, entre outras.

Para nível Superior, há 25 vagas para o cargo de Oficial Técnico Temporário (OTT). Do total, 17 vagas são para Manaus, Tefé e Tabatinga. Há oportunidades nas especialidades de administração, direito, engenharia de telecomunicações, licenciatura em matemática, licenciatura em química, licenciatura em letras (português e inglês), comunicação social, estatística, psicologia, informática, ciências contábeis, serviço social, nutrição, entre outras. Poderão se inscrever os candidatos com Ensino Superior nas áreas especificadas.

Os candidatos precisam ter no mínimo 19 e no máximo 37 anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017, além de outros requisitos dispostos no edital.

Segundo o setor de comunicação da 12ª Região, os salários são de R$ 2.083 para Ensino Fundamental (cabo), R$ 3.111 para Médio (3º sargento) e R$ 5.931 para Superior (oficial), além de benefícios.

A inscrição deve ser realizada até 15 de setembro no site da 12ª Região Militar, onde também está disponível o edital do processo seletivo. As taxas são de R$ 80 (nível Superior), R$ 60 (Médio) e R$ 40 (Fundamental).