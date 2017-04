Concurso DNIT 2017/2018 é aguardado com 367 vagas de nível médio e superior! Até R$10mil

Cresce a expectativa de abertura do concurso do Departamento de Infraestrutura de Transporte (Concurso DNIT 2017/2018). O órgão já protocolou no início deste ano o pedido de autorização do certame junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A intenção é publicar a o edital de concurso DNIT ainda este ano.

Ainda de acordo com o órgão, o pedido de concurso foi feito para um total de 367 vagas, distribuídas em cargos de nível médio e superior e salários entre R$4.829,56 e R$10.826,82. O DNIT tem intenção de divulgar a abertura de concurso logo após a concessão do Ministério do Planejamento.

O Concurso DNIT 2017

O concurso DNIT foi solicitado para preencher vagas nos cargos de Técnico Administrativo (18 vagas), Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transporte (119 vagas), com requisito de nível médio, Analista Administrativo (116 vagas) e Analista em Infraestrutura de Transporte, ambos com exigência de nível superior completo.

A solicitação (veja acima) é para um total de 367 oportunidades, quantitativo bem inferior a última solicitação, que contou com 1.386 vagas. A realização do concurso DNIT 2017 dependerá de uma revisão da política de suspensão de concursos do governo federal, que a princípio vale até o fim de 2017. Um ponto a favor do concurso é que a carência de servidores no órgão já foi apontada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A última movimentação do concurso foi no dia 12 de janeiro de 2017, quando o processo foi recebido no Coordenação-Geral de Carreiras, Concursos e Desenvolvimento de Pessoas.

Atribuições dos cargos

O cargo de Analista em Infraestrutura de Transporte terá missão de realizar atividades de planejamento, gerenciamento, pesquisas e estudos, elaboração de projetos, acompanhamento de obras e fiscalização de contratos e convênios, operação e engenharia de tráfego, com vistas na 2 construção, restauração, manutenção e operação da infraestrutura de transportes federal, rodoviária, ferroviária, portuária e hidroviária;

Já a função de Analista Administrativo terá que efetuar atividades administrativas e logísticas de nível superior relativas ao exercício das atribuições do DNIT, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades;

O Técnico de Suporte em Infraestrutura em Infraestrutura de Transportes deverá fazer o suporte e apoio técnico especializado às atividades de planejamento, gerenciamento, pesquisas e estudos, elaboração de projetos, acompanhamento de obras e fiscalização de contratos e convênios, operação e engenharia de tráfego, com vistas na construção, restauração, manutenção e operação da infraestrutura de transportes federal, rodoviária, ferroviária, portuária e hidroviária;

Por fim, o cargo de Técnico Administrativo deverá fazer atividades administrativas e logísticas de nível intermediário relativas ao exercício das atribuições do DNIT, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Necessidade de concurso

Em relatório divulgado em 2016, o TCU informou ter verificado a insuficiência de trabalhadores no setor hidroviário. Em resposta, o DNIT frisou que todas áreas do órgão precisam de reforço de pessoal, conforme consta no documento.

Último Concurso DNIT

O último concurso aconteceu em 2012. Na oportunidade, o certame, coordenado pela ESAF, contou com 1.200 vagas, sendo 767 apenas para técnico de suporte. Para técnico administrativo, foram 144, para analista administrativo, 110, e para analista em infraestrutura, 179. Os salários oferecidos oscilaram entre R$ 2.507,30 a R$ 7.815,81.

Os inscritos foram avaliados por duas provas objetivas e uma prova discursiva, que foram aplicadas no ano de 2013. Todas as avaliações foram de caráter classificatório e eliminatório.

Fonte: Noticias Concursos