Comunidade de Belo Monte no município de Canutama, recebe visita do Sistema Sepror

O prefeito de Canutama Otaniel Lyra, acompanhado do Secretário de Produção Rural (Sepror) Dedei Lobo, e do secretário executivo do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), Luiz Herval, visitaram a comunidade de Belo Monte para verificar os problemas que atrapalham o crescimento produtivo familiar local.

O secretário executivo do Idam, Luiz Herval, revelou que a comunidade está sendo contemplada com 5 casas de farinha, onde os comunitários poderão preparar sua produção familiar. O Idam deslocará até a comunidade, técnicos do órgão para realizar treinamentos com os produtores para garantirem uma produção de qualidade, assim que a instalação das casas de farinhas estiver concluída.

O secretário de Produção Rural, Dedei Lobo, comprometeu-se com os comunitários e disse que o sistemas Sepror estará sempre presente para auxiliar os produtores da região, melhorando as condições das vicinais por onde escoarão a farinha, a macaxeira, a banana, e toda a cadeia produtiva da comunidade. O secretário visitou as casas de farinhas que estão 90% prontas.

Em reunião com os comunitários, Lobo disse que o governo do Amazonas, sob a gestão de David Almeida, acelerou e destravou as políticas públicas recolocando o Estado no caminho do desenvolvimento novamente. Ele ressaltou a simplicidade de David, atestando que o governador é um jovem popular e que atende a todos com igualdade. O secretário encerrou dizendo que a Sepror vai estender as mãos aos produtores de Belo Monte, com implementos agrícolas e mediante a manutenção das vicinais existentes, que ajudarão no escoamento da produção da comunidade.

O prefeito de Canutama, Otaniel Lyra, agradeceu a atenção do governo do Estado, que ele afirma que está dando apoio ao setor primário de seu município. Lyra destacou a conclusão das obras das 5 casas de farinha, onde o agricultor familiar poderá fabricar sua farinha com higiene e com técnicas especiais passadas das pelo Idam, o que vai fazer melhorar a qualidade da produção, agregando à farinha, valor comercial, o que fortalece a economia local.

FOTOS: CHAGUINHA/SEPROR