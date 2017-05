Comunicação do TSE é adiada; Melo continua governador

O expediente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desta segunda-feira, dia 8, encerrou-se às 14h sem que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha comunicado oficialmente o regional que cassou o mandato do governador José Melo (Pros) na quinta-feira, dia 4.

Essa documentação oficial é necessária para a mudança no comando do governo do Estado e para marcar os prazos para a eleição suplementar que escolherá o futuro governador do Amazonas.

Nos bastidores da Justiça Eleitoral havia informação de que a comunicação ocorreria ainda nesta segunda-feira, o que não aconteceu.

Outra informação que circulou entre os advogados que acompanham o processo foi a de que o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, declinou de assinar o ato e que isso, agora, ficaria a cargo da ministra Rosa Weber, que o substituiu no dia do julgamento.

Mais cedo, o presidente do TRE-AM, desembargador Yedo Simões, cogitou a possibilidade de tomar uma decisão com base no que receberia do TSE, porém, ele deixou o tribunal e não assinou nenhum documento sobre este ano.

Foto: BNC