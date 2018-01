Comissão do Senado vai verificar obras de manutenção da BR-319

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) fará diligência na BR-319, que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM), entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2018, com a finalidade de verificar as obras de manutenção e a trafegabilidade na rodovia. A realização da diligência atende requerimento do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), aprovado em 28 novembro de 2017.

Participarão da diligência representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro, além de representantes das federações empresariais, comerciais e rurais (Fiero, Fiam, Fecomercio e Faperon), das associações e clubes de serviço e da imprensa.

Para o senador Acir Gurgacz, a diligência será mais uma oportunidade para se verificar as obras de manutenção da rodovia, as suas condições no período das chuvas, além de avaliar as soluções para a pavimentação do trecho do meião da rodovia, do Km 405 ao 655.

“Vamos realizar a diligência neste período de chuvas para que seja possível a identificação dos locais de alagamento ou até bloqueio de passagem por conta das águas, e para mostrar como fica a rodovia e o escoamento da produção nessa época”, afirmou Gurgacz.

PROGRAMAÇÃO

A diligência na BR-319, no trecho Porto Velho (RO)/Manaus (AM), será realizada em cumprimento ao Requerimento 00061/2017 da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Seu objetivo é verificar as obras de manutenção e a trafegabilidade da rodovia nas condições do inverno amazônico. Período – 15 a 18 de janeiro de 2018.

Dia 15 de janeiro (segunda-feira) – Porto Velho – Humaitá

15h – Concentração para saída da diligência – Pátio da Rede TV!/Diário da Amazônia – Av. Calama, esquina com Rafael Vaz e Silva, Nº 2666, Bairro Liberdade, Porto Velho.

15h30min – Deslocamento para Humaitá. Pernoite em Humaitá.

Dia 16 de janeiro (terça-feira) – Humaitá – Manaus.

5h – Saída de Humaitá (AM) – Humaitá (AM) – Manaus (AM) 630 km





Dia 17 de Janeiro (quarta-feira) – Manaus

Dia 18 de janeiro (quinta-feira) – retorno de Manaus

As despesas com veículos, hospedagens e deslocamentos serão de responsabilidades das respectivas entidades convidadas para a diligência. O Senado Federal não disponibilizará recursos para esta atividade. Vamos atravessar um trecho da rodovia sem pavimentação (405 km – trecho do meião). Por conta das chuvas poderão ocorrer atoleiros, imprevistos e atrasos.