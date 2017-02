Comerciantes são detidos durante operação ‘Bomba Relógio’, em Eirunepé

Eirunepé – Empresários e comerciantes do município de Eirunepé (distante a 1.410 quilômetros de Manaus) foram detidos na sexta-feira (3) durante a operação “Bomba Relógio”, deflagrada por equipes das polícias Civil e Militar, com participação da Secretaria de Defesa Civil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Itamar Alves da Cunha, 47, o “Gordo da Distribuidora”, Raimundo Alves da Costa ,61, “Raimundinho da Acreana”, Francisco Paulo Santos, 56, “Paulo Santos”, Raimunda Nonata Oliveira Lopes, 37, “Mana do Nal”, Silvino Alencar dos Santos, 64, Aidno Soares dos Santos, 42, “Irmão Aidno”, Mailson Lopes dos Santos, 28, Agapito Cordeiro de Freitas, 66; e Jener Gomes da Silva, 37, foram presos por comercializar e armazenar botijões de gás de forma irregular, contrariando normas de segurança e criando risco de explosão em estabelecimentos do município de Eirunepé.

De acordo com o Major da PM, Pedro Moreira, comerciantes tinham pela cidade diversos pontos de revendas irregulares em comércios de sua propriedade ou de terceiros, não atentando para as normas de segurança.



Botijões estavam armazenados de forma irregular em estabelecimentos

Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Ainda de acordo com o Major, alguns comerciantes que possuíam autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e de outros órgãos para comercializar gás de cozinha, se aproveitavam para atuar como distribuidores e entregavam os produtos para revenda em outros comércios que não possuíam licença de nenhum órgão.

Todo o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil no Município foram empregados na Operação totalizando 50 policiais, seis viaturas e quatro motocicletas.

Os comerciantes flagrados irregularmente foram conduzidos e apresentados na 7ª Delegacia Interativa de Eirunepé. Eles foram liberados no início da noite de sexta. Os botijões apreendidos totalizaram cerca de 190 recipientes que foram entregues aos empresários para que sejam realizados os procedimentos corretos de segurança.

A comerciante Raimunda Nonata Oliveira Lopes, já foi presa em setembro de 2015, suspeitas de aplicar golpes com cartões do Bolsa Família no município.

Os infratores deverão responder pelos crimes capitulados no art.1o da Lei 8.176/90 (Crime contra ordem econômica) e no art. 56 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Além disso, deverá ser informado através de ofícios a Agência Nacional do Petróleo – ANP e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que adotem medidas administrativas cabíveis aos comerciantes.