Comerciante provoca atropelamento com morte de empresário e deixa esposa da vítima em coma ao entregar direção de seu carro para uma jovem inabilitada.

Foto: Otaviano Matos é acusado de provocar o acidente que matou o empresário e feriu gravemente a sua esposa

O comerciante Otaviano da Silva Matos está sendo acusado de entregar a direção do carro Nissan Sentra, preto, placa PHA-4855, para uma hovem inabilitada que acabou provocando um acidente grave e fatal no dia 2 deste mês, ao atropelar um casal na Avenida Oscar Borel (antiga São Pedro), bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

No acidente morreu na hora o proprietário da Empresa JL, Jamesson de Melo Leite, e ficou gravemente ferida a sua eposa Manuela Lúcia dos Santos Amazonas, que está grávida e encontra-se em coma no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira.

A família das vítimas está revoltada, pede justiça e também denuncia a omissão de Otaviano Matos, que até a presente data não prestou nenhum tipo de ajuda financeira ou apoio moral, agindo, no entendimento de todos, como se nada tivesse acontecido.

Jamesson morreu na hora e Manuela Lúcia está em coma

Otaviano não prestou nenhuma ajuda à vítima em coma até agora (Fotos: Divulgação)

Como agravante do duplo atropelamento que resultou na morte de uma pessoa e ferimentos gravíssimos na outra vítima, os denunciantes afirmam que Otaviano Matos estava ensinando a dirigir uma jovem identificada como Jaíza Freitas.

O carro trafegava pela contramão da avenida, como mostra o vídeo abaixo. Testemunhas revelaram que depois do acidente, Otaviano Matos tentou asumir a autoria do atropelamento trocando de lugar com a jovem que estava ao volante aprendendo a dirigir.

O carro está em nome de Ronilson Bezerra Batista, mas no veículo atropelador estavam somente Otaviano e a jovem, que, segundo ainda as pessoas que assistiram ao acidente, entrou em desespero quando viu Jamesson Melo já sem vida na pista.

Gravações feitas por uma câmera de segurança instalada na Avenida Oscar Borel mostra o carro na contramão momentos antes do acidente.

