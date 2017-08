Começa nesta sexta-feira o período de inscrição para o PSC da Ufam

Manaus – O período de inscrições para o Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) inicia nesta sexta-feira (11). A Ufam divulgou o calendário em julho, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Compec). As inscrições seguem até o dia 1º de setembro. O PSC é realizado em três etapas para os estudantes do Ensino Médio do Estado do Amazonas.

Para todas as etapas, as inscrições serão feitas somente via internet, no site da Compec. Em caso de dificuldades com o sistema de inscrição, o candidato deverá entrar em contato através do [email protected]

As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro de 2017, das 8h10 às 13h10 (horário de Manaus) para a Terceira etapa e das 8h10 às 12h10 tanto para a Primeira, quanto para a Segunda Etapa. O fechamento dos portões será às 8h.

Primeira Etapa PSC – Projeto 2020

A primeira etapa é voltada aos candidatos que estejam cursando a 1ª Série do Ensino Médio. O candidato deverá preencher os dados no sistema de inscrição da Compec, gerar e imprimir o boleto bancário, com taxa no valor de R$ 45 (quarenta e cinco) e efetuar o pagamento, preferencialmente, nas agências do Banco do Brasil, até a data de vencimento nele apresentado, observando o final do expediente bancário.

Segunda Etapa PSC – Projeto 2019

Podem se inscrever na segunda etapa candidatos que estejam cursando a 2ª Série do Ensino Médio e que tenham realizado inscrição na 1ª Etapa. Na hipótese do candidato inscrito no projeto não comparecer para realizar a prova da 2ª Etapa e, consequentemente, ter-lhe sido atribuída a nota 0 (zero), não haverá impedimento para que o candidato se inscreva na Etapa seguinte.

Terceira Etapa PSC – Projeto 2018

Serão oferecidas 2.720 (duas mil setecentos e vinte) vagas, exclusivamente, para o ano letivo de 2018, às quais concorrerão apenas os candidatos do Projeto 2018 e serão ocupadas pelos candidatos classificados neste Processo Seletivo.

Para os cursos a serem ministrados na cidade de Manaus, serão oferecidas 1.895 vagas e 825 para os cursos ministrados nas Unidades Acadêmicas localizadas nos Campi dos municípios de Benjamin Constant–AM, Coari–AM, Humaitá–AM, Itacoatiara–AM e Parintins–AM, conforme o quadro de vagas constantes do Anexo 1, do Edital 56.

As 2.735 vagas serão destinadas a ampla concorrência e reserva de vagas, categorizadas conforme o Cronograma de Atividades, disponibilizado no Anexo 4 do mesmo edital.