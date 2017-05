Com doença misteriosa, Marcelo Rezende faz pedido a Deus

Apresentador da Record TV está há dias internado em hospital de São Paulo.

Revisado por

Fabi

Marcelo Rezende fica doente e faz um pedido – Imagem/R7

Desde segunda-feira (8), o noticiário de celebridades acompanha o desempenho de Marcelo Rezende no hospital. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, mas até agora o motivo de sua doença não foi revelado oficialmente. Tudo é um mistério e o que se sabe é o que é dito extraoficialmente. Nesta quinta-feira (11), Marcelo Rezende decidiu usar sua página na internet e clamar pelo todo poderoso. Em uma mensagem publicada no Instagram, ele fez um pedido público a Deus.

“Que a Glória de Deus recaia sobre este filho”, escreveu ele, deixando, é claro, mais uma vez os seus fãs preocupados com a falta de notícias.

Amizade de Geraldo Luís comoveu a internet

O apresentador foi internado com fortes dores na barriga no Hospital Albert Einstein e recebeu apoio de um grande amigo nesse momento difícil. Ele foi levado à unidade paulista pelo apresentador Geraldo Luís, que comanda o ‘Domingo Show’ na Record TV. Geraldo teria precisado convencer o apresentador de que era necessário procurar um médico, já que ele estava se sentindo mal a vários dias. O comunicador do ‘Cidade Alerta’ demorou, mas acabou ouvindo o amigo, que o levou A foto publicada na internet, no entanto, não é tão recente. Muito pelo contrário. As imagens divulgadas na rede social de #Marcelo Rezende são do passado e mostram ele bem disposto em situações do dia a dia, bem diferente do momento em que ele está agora.

Enfermidade misteriosa de Marcelo Rezende e falta de informações oficiais

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do UOL, mesmo com muitas dores, o jornalista decidiu seguir a sua rotina de trabalho, não desmarcando absolutamente nada.

Sendo assim, ele continuou a fazer, por exemplo, o seu policialesco de grande audiência. Já segundo informações do repórter Felipe Campos, do ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, exames constataram que as artérias do comunicador, que também passou pela Rede Globo, estariam entupidas. O procedimento, nesse casos, seria a realização da chamada ponte de safena, que é uma espécie de construção de tubo para que o sangue consiga passar por um caminho alternativo.

Tempo fora do ar de Rezende deve ser grande

Apesar da informação dada por Felipe, existe uma expectativa da imprensa para que o comunicador receba alta ainda no fim de semana. A Record, segundo o TV Foco, trabalha com a ideia de que Marcelo Rezende fique pelo menos quinze dias sem aparecer na telinha. Para isso, já escalou nomes como o de Luiz Bacci para substitui-lo.

Fonte: br.blastingnews.com