Colisão entre embarcações deixa passageiros assustados no interior do Amazonas; veja o vídeo

Duas embarcações se chocaram no Paraná do Caburi, próximo aos municípios de Parintins e Nhamundá (a 369 e 383 quilômetros de Manaus), na tarde de segunda-feira (29). Passageiros e tripulantes das embarcações ficaram assustados com a situação. Ninguém ficou ferido.

O acidente foi registrado em vídeo por um dos passageiros. Momentos antes da colisão, duas embarcações menores são vistas navegando pelo rio estreito, sentido ao município de Nhamundá.

Na ocasião, uma das embarcações consegue passar sem ser atingido pelo ‘Ferry Boat Nhamundaense’, porém, o barco ‘Irmãos Tavares IV’, construído em madeira, acaba atingido na parte lateral, danificando a estrutura.

Passageiros e tripulantes das duas embarcações ficaram assustados com a colisão, mas ninguém ficou ferido. O choque envolvendo as embarcações demonstra claramente o quanto se deve redobrar à atenção na navegação.

Assista o vídeo do acidente

Paraná do Caburi

O Paraná do Caburi é largamente utilizado por embarcações de viagens para Manaus, Parintins e Nhamundá no período médio entre cheia e vazante. A sua entrada pelo rio Amazonas é um atalho até o rio Nhamundá, onde existem várias fazendas de várzea onde são criados principalmente bovinos. Nele também está localizada a agrovila do Caburi que pertence ao município de Parintins.

Acidente

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9°DN), comunica que chegou ao seu conhecimento o abalroamento entre duas embarcações, ocorrido na tarde do dia 29 de janeiro de 2018, no igarapé Caburi, nas proximidades do município de Parintins, no Amazonas.

A Agência Fluvial de Parintins enviou uma equipe de Inspeção Naval para apurar as informações e prestar o apoio necessário. O acidente não gerou vítimas e deixou uma embarcação avariada. Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

A reportagem do Diário Manauara tentou contato com os proprietários do ‘Ferry Boat Nhamundaense’, por meio do número (92) 9 9101-0328, mas sem sucesso.

fonte: diariomanauara.com.br