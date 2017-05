Colisão entre embarcações deixa desaparecidos no Rio Amazonas

Um acidente envolvendo duas embarcações deixou, pelo menos, cinco pessoas desaparecidas na noite desta sexta-feira (5), no Rio Amazonas, nas proximidades de Parintins (distante a 368 km de Manaus). Até às 22h30, apenas uma sobrevivente foi encontrada e levada ao hospital.

Apesar da gravidade do acidente, equipes dos bombeiros ainda não foram acionados para a ocorrência.

Segundo informações da família da sobrevivente, que não teve o nome divulgado, a vítima estava em uma lancha, do tipo ‘rabeta’, com mais cinco pessoas. A embarcação foi atingida por outra, que saiu de Nhamundá (distante 381 km de Manaus) com destino a ilha tupinambarana.

“A vítima é minha prima. A rabeta saiu de Nhamundá e iria para Parintins. Infelizmente, houve o acidente e a rabeta afundou no rio. As informações que chegaram para a família é que apenas a minha prima foi encontrada com vida e levada para o hospital de Parintins”, contou o jornalista Emerson Quaresma.

A reportagem entrou em contato com a equipe médica do Hospital Padre Colombo, em Parintins, onde a vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos. As informações preliminares divulgadas à imprensa é que a sobrevivente sofreu alguns cortes no corpo e está muito machucada, porém não há confirmação sobre a gravidade do estado de saúde.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), até às 23h da noite desta sexta, não houve nenhuma solicitação de resgate de vítimas de afogamento ou acidente aquático naquela região. Já a assessoria da Marinha do Brasil informou, por telefone, que uma equipe recebeu uma denúncia em Parintins e realiza diligências em toda a área para apurar mais informações sobre o caso. Assim que houver mais detalhes, a assessoria da Força Armada vai divulgar para os veículos de comunicação.

Isac Sharlon

EM TEMPO