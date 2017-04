Cobra é resgatada com vida após ficar presa em motor de carro, na Zona Sul de Manaus

acritica.com Manaus

Uma cobra jibóia de aproximadamente três metros foi resgatada com vida após ficar presa no motor de um carro da marca pálio, nesta sexta-feira (28), no conjunto Costa e Silva, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. Os bombeiros contaram com ajuda voluntária de uma veterinária.

Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, a veterinária Lorena Divino aplicou dois tranquilizantes na cobra para que a mesma fosse resgatada sem se machucar. Eles também tiveram cuidado para não danificar o motor do carro durante a ação.

A retirada do animal começou por volta das 21h30 e acabou ás 23h25. Ainda segundo os bombeiros, esse foi o sexto resgate de animal silvestre realizado nesta sexta-feira.

Após ser resgatada, a jibóia foi levada para o Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, no Parque Sumaúma.

fonte: acritica.com