Coari ganha UTI aérea para remoção de pacientes

A partir de agora, o Hospital Regional de Coari conta com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea própria para a remoção de pacientes em estado grave. O serviço, licitado pela prefeitura municipal, é o primeiro do tipo no interior e já começa a operar esta semana.

A aeronave irá atender exclusivamente a cidade do interior do Amazonas. Antes da aquisição do serviço, que já está em funcionamento, o translado aéreo de pacientes em UTI era feito apenas pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o que muitas vezes resultava em uma grande espera.

A UTI aérea conta com uma equipe completa de paramédicos, além de equipamentos modernos para a manutenção da vida. O avião ficará disponível para pacientes das redes municipal e estadual de Saúde, fazendo o translado de Coari para Manaus em uma hora.

O diretor do Hospital Regional, Fabrício Botelho, disse que a medida é inovadora e irá aumentar as chances de pacientes em estado grave. “No interior sabemos o quão difícil é transportar pacientes críticos para a capital. Com esse reforço, os custos desse deslocamento serão mais baixos e teremos mais eficiência, melhorando muito as expectativas das pessoas que precisam do atendimento em caráter urgente”, afirmou. *Com informações da assessoria