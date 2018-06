Clima frio em Humaitá deve continuar por mais uns dias

As temperaturas devem continuar baixas no sul do Amazonas e em Rondônia nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a agência Climatempo. No restante do país a situação é mais delicada,

principalmente nos três estados da Região Sul, que podem marcar menos de 5 graus Celsius (º C) entre esta quinta-feira (7) e o próximo sábado (9). O Inmet emitiu alerta para chamar a atenção da população para os riscos que o frio pode trazer à saúde. Em Santa Catarina, na área do Oeste ao Planalto poderá haver geada ampla durante a madrugada, com temperatura negativa e próxima de 0°C.

A mudança na temperatura está associada à formação de uma nova massa de ar de origem polar sobre o Sul do Brasil, a qual avançará pelo Sudeste, parte do Centro-Oeste e atingirá, inclusive, os estados de Rondônia e do Acre, de acordo com previsão do Inmet.

Segundo o Climatempo, a temperatura em Porto Velho nesta sexta-feira oscilará entre 22 e 29 graus. Em Vilhena os termômetros oscilam entre 18 e 25 graus.